Türkiye
Giriş Tarihi : 29-04-2021 15:53   Güncelleme : 29-04-2021 15:53

‘5 terörist daha etkisiz daha etkisiz!’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Eren-2 Operasyonu'nda Diyarbakır Lice kırsalında 5 terörist daha etkisiz! Bu ülkenin yiğit evlatları, kahraman Jandarma'mıza helal olsun” dedi.  

‘5 terörist daha etkisiz daha etkisiz!’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında Jandarma Komando ve JÖH birliklerince İHA/SİHA, Atak helikopteri ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen Eren-2 Operasyonu’nda 5 teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Soylu paylaşımında, “Eren-2 Operasyonu'nda Diyarbakır Lice kırsalında 5 terörist daha etkisiz! Bu ülkenin yiğit evlatları, kahraman Jandarma'mıza helal olsun” ifadelerine yer verdi. 

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