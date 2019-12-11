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Malatya
Giriş Tarihi : 11-12-2019 10:40   Güncelleme : 11-12-2019 10:45

5 saat arayla vefat ettiler

55 yıllık evliliği ölüm bile bitiremedi.

5 saat arayla vefat ettiler

Malatya’da 55 yıl boyunca aynı yastığa baş koyan Ercan çiftini ölüm bile ayırmadı. 5 saat arayla hayata gözlerini yuman yaşlı çift, gözyaşları ile defnedildi.  

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi'nde yaşayan 90 yaşındaki Duran ve 72 yalındaki Fahriye Ercan çifti tam 55 yıl boyunca mutlu bir evlilik sürdürdü. Evlilikleri boyunca birbirlerini hiç kırmayan yaşlı çiftin aynı gün hayata gözlerini yumması ise sevenlerini üzdü. Kalp hastası olan Duran Ercan bir süre önce kalp krizi geçirince hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık bir hafta yoğun bakımda kalan yaşlı adam önceki gün hayatını kaybetti. Duran Ercan, Gündüzbey Mahallesi'ndeki mezarlıkta ikindi namazı sonrası defnedilirken, hayat arkadaşının ölümüne dayanamayan Fahriye Ercan da kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu. Çok sevdiği eşinin ölümüne daha fazla dayanamayarak hayatını kaybeden Fahriye Ercan, eşinin defnedildiği mezarlıkta dün gözyaşları ile son yolcuğuna uğurlandı.

Ercan çiftinin tek oğulları olan Hasan Ercan, anne ve babasının hayatları boyunca birbirlerine her zaman sevgi ve saygıyla yaklaştığını söyleyerek, "Annem hasta olduğunda babam üzülürdü, babam hasta olduğunda annem üzülürdü. Birbirlerine karşı hep anlayışlı olmuşlardır. Birbirlerine çok bağlılardı, unutulmaz bir aşkları vardı” dedi.Aynı gün hem babasını hem de annesini kaybeden Hasan Ercan, “Allah kimseye böyle acı yaşatmasın” diye konuştu.

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