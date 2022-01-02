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Giriş Tarihi : 02-01-2022 22:37   Güncelleme : 02-01-2022 22:37

5 hırsız suçüstü yakalandı

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 5 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.  

5 hırsız suçüstü yakalandı

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Güney Çevre Yolu Yemişlik 1.Etap TOKİ  Konutlarında ve Organize Sanayi Bölgesinde hırsızlık yapmaya çalışan 5 şüpheliyi, devriye esnasında suçüstü yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken, çalıntı malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

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