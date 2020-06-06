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Giriş Tarihi : 06-06-2020 00:52   Güncelleme : 06-06-2020 00:52

5 Haziran Cuma günü Elazığ’da vefat edenler

İlimizde 5 Haziran 2020 Cuma günü vefat edenlerin isimleri ve taziye yerleri.

5 Haziran Cuma günü Elazığ’da vefat edenler

Musa KIZAR-Taziye Yok

Rukiye ERDEM-Taziye Yok

Mahmut ÖCALAN-Taziye Yok

Osman ELMAS-Taziye Yok

Bayram YILDIRIM-Taziye Yok

haberelazig.com haber sitesi olarak vefat edenlere Allah’tan rahmet diler yakınlarına sabır dileriz…

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