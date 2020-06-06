5 Haziran Cuma günü Elazığ’da vefat edenler

Musa KIZAR-Taziye Yok
Rukiye ERDEM-Taziye Yok
Mahmut ÖCALAN-Taziye Yok
Osman ELMAS-Taziye Yok
Bayram YILDIRIM-Taziye Yok
haberelazig.com haber sitesi olarak vefat edenlere Allah’tan rahmet diler yakınlarına sabır dileriz…
İlimizde 5 Haziran 2020 Cuma günü vefat edenlerin isimleri ve taziye yerleri.
Musa KIZAR-Taziye Yok
Rukiye ERDEM-Taziye Yok
Mahmut ÖCALAN-Taziye Yok
Osman ELMAS-Taziye Yok
Bayram YILDIRIM-Taziye Yok
haberelazig.com haber sitesi olarak vefat edenlere Allah’tan rahmet diler yakınlarına sabır dileriz…