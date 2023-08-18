5 bin yıllık Harput Kalesi’nden görsel şölen

Urartu Krallığı tarafından kurulan ve tarihe ışık tutan 5 bin yıllık Harput Kalesi, yıllara meydan okuyan görüntüsü ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Urartu Krallığı tarafından kurulan ve tarihe ışık tutan 5 bin yıllık Harput Kalesi, yıllara meydan okuyan görüntüsü ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.Harput Mahallesi’nde Urartu Krallığı tarafından kurulan ve tarihe ışık tutan 5 bin yıllık Harput Kalesi, görüntüsü ile dikkat çekiyor. Şuanda UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne bulunan Harput Kalesi yaz aylarında turistlerin ilgisini çekerken fotoğraf tutkunlarının da mekanı haline geldi.Öte yandan Harput Kalesi’nde, bir yandan arkeolojik kazılar bir yandan da restorasyon çalışmaları sürüyor.