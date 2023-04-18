5 bin vatandaşın katılımıyla iftar programı düzenlendi   

Elazığ Belediyesi ve Bölge Cami Derneği tarafından düzenlenen iftar programına 5 bin vatandaş katıldı.

Elazığ Belediyesi ve Bölge Cami Derneği, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi adına iftar programı düzenledi. Üniversite Mahallesi Namık Çiftçi Caddesi’nde gerçekleştirilen iftar programına 5 binin üzerinde vatandaş katıldı. Düzenlenen iftar programına Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, belediyesi personelleri ve binlerce vatandaş katıldı.

Cami sokağının şenlendiğini ve bereketlendiğini aktaran Bölge Cami Dernek Başkanı Aydın Şimşek, “Biz böyle güzel bir ortamı beklemiyorduk rabbimize hamdolsun. Ezanın okunmasına henüz 1 saat var ama 5 bin kişiye yakın vatandaşımız sofralarına oturdular. Bu havayı solumak yeterli. Burada gelip yemek mesele değil. Burada yaşlısı, genci ve çocuğu herkes burada. İnsan gurur duyuyor. Çocuklar ilerleyen zamanlarda burada oturup iftar açtıklarını hatırlayacaklar” dedi.