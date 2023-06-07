5 ayda 3 bin hayvan tedavi edildi   

Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi’nde bu yılın ilk beş ayında 3 bin hayvan tedavi edildi.



Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi, 21 öğretim üyesi ve 19 araştırma görevlisi ile bölge illere hizmet vermeye devam ediyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin adeta merkezi durumunda olan hastane, küçük ve büyük hayvan merkezi olmak üzere iki bölümden oluşurken, içerisinde de 4 ana bilim dalında klinikler bulunuyor. Röntgen, tomografi, ultrason ve endoskopi olmak üzere birçok olanağa sahip olan hastanede 2023 yılının ilk beş ayında 3 bin hayvan tedavi edilerek sağlıklarına kavuşturuldu.

''12 AYIN SONUNDA 10 BİN HAYVANA BAKABİLİRİZ''

10 yıldır Fırat Üniversitesi'nde çalıştığını belirten Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Doktor Eren Polat, “5’inci ayın sonunda 3 bin adet hayvana hizmet verdik. Bunların çoğunluğunu kedi ve köpekler oluşturmaktadır. Hizmete başladığım 2013 yılından itibaren büyük hayvan ve küçük hayvanların arasında bire bir oran varken, şu anda daha çok Elazığ ve çevresinde pandemi süreciyle birlikte evcil hayvanların artışından dolayı daha çok pet hayvanlarına yönelim başladı. Bu sebepten dolayı da kedi ve köpeklere yönelik son 5 ayda 3 binin üzerinde hasta tedavi ettik. Bunların yüzde 60’ı dahili ve genel muayene gelen hastalarımız, yüzde 30’luk kısmı cerrahi hastalıklarla gelen, bunun dışında da doğum ve suni tohumlama kliniklerimizle de hizmet vermekteyiz. Hastanemiz zaten bölgedeki en köklü üniversite hastanelerinden biri olmasının yanı sıra elindeki teknolojik imkanlar nedeniyle de bölgenin ihtiyaçlarını karşılayan bir hastanedir. Özellikle Malatya, Tunceli bölgesinden çok sık olmakla beraber Diyarbakır, Siirt, Bingöl ve Kahramanmaraş’tan gelen birçok hastamız da bulunmaktadır. Kendi bölümüm adına konuşacak olursam çoğunlukla kırık ve cerrahi hastalıklar daha çok karşımıza çıkıyor. Bu mevsim itibarıyla da yüksekten düşmeye bağlı kırık hastalarının tedavisiyle uğraşmaktayız. Dahiliye bölümündeki arkadaşlarımız ise çoğunlukla bakteriyel hastalıklarla ilgilenmektedir. Doğumdaki arkadaşlarımız özellikle dönemsel olarak çiftlik hayvanlarındaki sezaryen ve kedi, köpeklerde kısırlaştırma işlemleriyle ilgilenmektedir. Bu dönemde kedilerin yüksekten düşmesi, trafik sıklığından dolayı da gelecek hastalarımızı düşündüğümüz zaman 12’inci ayın sonunda 10 bin civarına geleceğimizi düşünüyoruz” dedi.