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Giriş Tarihi : 17-01-2020 14:16

5 araç bir birine girdi!

Elazığ’da zincirleme trafik kazası.

5 araç bir birine girdi!

Elazığ’da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi, yaralanan olmadı.Kaza, merkeze bağlı Üniversite Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önde seyir halinde olan 34 RU 7323 plakalı otomobilin firen yapmasıyla birlikte arkada bulunan 4 araç peş peşe bir birine çarptı. Toplam 5 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle trafik ekipleri, inceleme yaptı ve tutanak tuttu.

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