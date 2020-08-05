5 Ağustos Çarşamba altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 459,90 lira oldu.

459,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 459,90 liradan, 3 bin 30 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 51 liradan, 420 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 424 liradan, 2 bin 961 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 981 liradan, bin 480 liradan alınan Yarım Ziynet bin 490 liradan ve 740 liradan alınan Çeyrek Ziynet 745 liradan satılıyor.