Elazığ’da yapılan 72 tonluk sulama havuzu ile 480 dönüm alan su ile buluştu.

Elazığ İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından merkeze bağlı Beşik Köyü’ne 2022 yatırım programı çerçevesinde bir adet 72 tonluk sulama havuzu yapıldı. Aynı zamanda bir adet su alım briti, mil rögar, bin 650 metre 300'lük koruge boru, 20 adet su alım rögarı çalışması da tamamlanarak hizmete sunuldu. Hayata geçirilen proje ile 480 dönümlük alanın sulanabileceği aktarıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, “Yatırım programı çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz yeni sulama projelerini tamamlayarak hizmete açmaya devam ediyoruz. Yeni sulama projelerinin tamamlanmasıyla birlikte daha fazla tarım alanı suya kavuşmaktadır. Gerçekleştirilen çalışmalar ile sulanabilir tarım alanları artırılarak tarımsal üretimin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Şehrimizde tarımsal sulama alanı oranı ve tarımsal üretimi artırmak amacıyla üreticilerimize destek verilmeye ve yeni alt yapı projeleri hayata geçirilmeye devam edilecektir” denildi.