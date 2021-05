48 yıldır meşhur ‘Kuyulu’ çileğini yol kenarında satıyor  

Kuyulu köyünde yaşayan iki çocuk babası Kemal Yıldırım, baba mesleği olan çiftçiliği devam ettiriyor.

Elazığ’ın meşhur "Kuyulu" çileğini çocukluktan beri 48 yıldır yol kenarında satan Kemal Yıldırım’ın bu sene de mesaisi başladı, her gün sabahın ilk saatlerinde gelip kurduğu tezgahta müşterilerini ağırlıyor.

Her yılın bu ayları arasında hasadına başlanan ve satışa sunulan kentin meşhur Kuyulu çileğini üreten Yıldırım, 48 yıldır yol kenarında satışını yapıyor. Sabahın erken saatinde topladığı çilekleri yol kenarına sıralayan akşama kadar bekleyen Yıldırım, çileklerin kasasını ise 15 TL’den satıyor. Yoğunluğa göre günlük 40 ile 50 kasaya kadar satış yapabilen Yıldırım’ın çilekleri şehirler arası yol giden birçok kişi olmak üzere yurt dışında yaşayan birçok gurbetçinin de sofrasında yer alıyor.

“YURT DIŞINDAN VE HER YERDEN BİZİM BURAYA MÜŞTERİMİZ GELİYOR”

Yaklaşık 50 senedir çilek işiyle uğraştığını dile getiren Kemal Yıldırım, “Çileğimizi kendimiz üretiyoruz, her şey organik. 55 yaşındayım, 7 yaşında çilek satmaya başladım ve şu ana kadar da satıyorum. Yani 48 senedir burada, hep yollarda çilek satıyorum. Çileğimiz çok meşhurdur. Zaten Elazığ dediğin vakit, çilek akla gelir. Kuyulu köyü de en meşhurudur. Yurt dışından ve her yerden bizim buraya müşterimiz geliyor. Seven bir daha gelip alıyor. Vatandaşlar yemenin yanında özellikle çileği reçel yapımında kullanmak için alıyorlar” dedi.

Her gün gelip yollarda çilek sattığını anımsatan Yıldırım, “Çileklerin fiyatı çok uygundur. Yolda şu anda sattığımız fiyat ise 15 liradır. Sezon ise havanın sıcaklığına ve kuraklığa bağlı değişiyor. Kuraklık olursa satışlar en fazla 15-20 sürüyor. Normal sıcaklıklarda ise bir ay çilek verimi vardır. Her gün muhakkak çilek satarız. Sabah saat 09.00’da geliyorum akşam ise satışa göre en geç 19.00’da giderim. En yoğun olduğumuz günlerde 40 ile 50 kasa çilek satıyorum” diye konuştu.

“BÖYLE EMEKÇİ KARDEŞLERİMİZ, BÜTÜN SAYGIYI HAK EDİYORLAR”

Yurtdışında yaşayan ancak her Elazığ’a gelişinde muhakkak çilek aldığını ifade eden müşterilerden Ramazan Korkmaz, “Avrupa’da yaşıyorum ve her sene Elazığ’a gelirim. Her geldiğim zaman Kuyulu çileği yemeden dönüş yapmam. Sadece çilek yemekle yetinmektense çilek reçelini daha çok tercih ederim. Şimdilik 4 kasa aldım ama bunun devamı gelecek. Tadı gerçekten çok güzel ve mükemmel. Herkese tavsiye ediyorum. Ayrıca böyle emekçi kardeşlerimiz, ağabeylerimiz gerçekten bütün saygıyı hak ediyorlar” şeklinde konuştu.