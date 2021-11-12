Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan bilgilere göre merkez üssü Malatya’nı Pütürge ilçesinde saat 12.19’da 4.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem Malatya merkez ve yakın ilçelerde de hissedilirken, şu ana kadar bir hasar ihbarı güvenlik güçlerine ulaşmadı. Deprem ile birlikte çok sayıda vatandaş da evlerinden çıkarak sokaklara çıktı.
Malatya
Giriş Tarihi : 12-11-2021 13:10 Güncelleme : 12-11-2021 13:10
4.7 şiddetinde ki deprem korkuttu
Malatya’nın Pütürge ilçesinde yaşanan 4,7 şiddetinde ki deprem kısa süreli paniğe yol açtı.