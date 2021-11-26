452 depremzede daha evlerine kavuştu  

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında kent genelinde konutların yapımı ve teslimatı devam ederken, 452 depremzede vatandaş daha evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde binlerce konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde 24 bin 83 konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında tamamlanan binlerce konutun teslimatı yapıldı. Bu kapsamda merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapımına başlanan 4'üncü etaptaki 516 konut tamamlandı. Bölgedeki 452 hak sahibi için İl Özel İdaresi’nde noter eşliğinde, Vali Dr. Ömer Toraman'ın da katılımıyla kura çekimi yapıldı. Çekilen kuralar ile 452 hak sahibi evine kavuştu.

Devletin var gücüyle çalıştığını belirten Vali Ömer Toraman, “Abdullah paşa 4’üncü etap konutlarının hak sahiplerinin bina kuralarını çekerek dairelerini teslim edeceğiz. Depremin yaralarının sarılması, hayatının normalleşmesi için devletimiz var gücüyle mesai harcıyor. Çok önemli işler hallederek bu güne gelmiş bulunuyor. TOKİ tarafından inşaatı tamamlanan ve dağıtım için aldığımız konutlarımızın toplam sayısı 3 bin 479 oldu. Demek ki son 1,5 aylık dönemde Elazığ’da 3 bin 479 adet konut ve iş yeri kurası çekmişiz. Böylece vatandaşlarımız evlerini öğrenmiş oldu. Kura çekimi müteakiben de süratle konutların anahtarları teslim ediyoruz. Elazığ’da bugüne kadar 13 bin 425 kura çekmişiz. Bunun 99 tanesi iş yeri diğerleri konut kuradır" dedi.