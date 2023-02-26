450 yılık tarihi konaklar depreme direniyor   

Son 3 yılda 6 üzeri 3 büyük deprem gören Elazığ’ın 450 yıllık tescilli konakları, zamanın yanı sıra adeta depremlere de direniyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremde binlerce konut yıkılırken, on binlerce insan hayatını kaybetti ve yaralandı. 2020 yılında 6.8 büyüklüğündeki deprem ile sarsılan Elazığ, son olarak bu depremlerde de büyük hasar aldı. Şehir genelinde bir bina çökerken, ağır hasarlı bina sayısı ise 2 bini geçti. Bunların yanı sıra Harput’un eteğindeki eski adı Hüseynik olan Ulukent Mahallesi'nde bulunan 450 yıllık tescilli tarihi konaklarda en ufak bir çatlak bile oluşmadı. Zamanında kerpiçten yapılan konaklar, zamanın yanı sıra adeta depremlere de direnmeyi başardı. En ufak zarar görmeyen tarihi konakları gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşıyor.

Mahallede 450 yıllık evler olduğunu belirten mahalle sakinlerinden Kenan Sağay, “17 tane tescilli yapımız var. Allah’a şükür hiçbirinde yıkılma ve çatlak yok. 450 yıllık evler hep ayakta duruyor. Bizim buranın zemini çok sağlam. Çarşıda bir yıllık binalar yerle bir oluyor. Burası 3 tane büyük depremde dayandı. Hiçbirine de bir şey olmadı. Buranın zemini çok sağlam. Çarşıda deprem oluyor biz burada hissetmiyoruz. Tek katlı ve kerpiç binalar ama hiçbir hasar yok. Görenler şaşırıyor. Halen ayakta duruyor, yıkılmamış diyorlar. Burası hep kayalık. Harput’un eteğinde bulunuyor” dedi.

Selahattin Karabulut ise, “Ben 60 yıldır burada oturuyorum. Kerpiçten yapılan evler sürekli duruyor. Halen ayaktalar. Deprem oluyor yine de bir şey olmuyor. Zemin çok sağlam. Bu evler kerpiç olduğu halde beton binalar yıkılıyor ama bunlar yıkılmıyor. Kerpiçlerin arasındaki kuşaklar tutuyor” diye konuştu.