Elazığ'da tüm şartları yerine getiren 44 okula "Okulum Temiz" belgesi verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında imzalanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü" kapsamında Elazığ'da da çalışma yapıldı. Bu kapsamda tüm şartları yerine getiren birinci grupta yer alan 44 okul "Okulum Temiz" belgesi almaya hak kazandı. Bunun üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde sertifika programı düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, okul müdürlerine belgelerini teslim etti.

Öteyandan, başvurusu onaylanan ve tüm şartları yerine getirerek sertifika almaya hak kazanan 150 okulun sertifikasyon işlemlerinin ise devam ettiği aktarıldı.