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Giriş Tarihi : 07-04-2020 19:35

44 bin aileye ulaştı  

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Korona virüse karşı mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

44 bin aileye ulaştı  

Elazığ Valiliği koordinesinde çalışan Vefa Sosyal Destek Grubunun şuana kadar 44 bin 181 aileye ulaşarak taleplerini yerine getirdiği bildirildi.  Bu kapsamda Valilik koordinesinde hizmet veren jandarma,polis, AFAD, Kızılay, UMKE, Zabıta ve diğer kurumlardan oluşan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ise sahada evlerinden çıkması kısıtlanan ailelerin yardımına koşuyor. Şuana kadar 112, 155 ve 156 hatlarına  kent merkezi, ilçeler ve köylerden 44 bin 388 kişinin talepte bulunduğu bunlardan 44 bin 181'inin karşıladığı belirtildi.

Vatandaşların alışverişten, acil ihtiyaçlarına kadar her türlü desteği sağlayan ekiplerin, valilik tarafından hazırlanan destek paketlerini de evlere bıraktığı kaydedildi. Bugün ekiplerin Gümüşbağlar ve Oymaağaç köyleri de ziyaret ederek evlerinden ayrılma kısıtlaması olanlara destekte bulunduğu aktarıldı.

ETİKETLER: elazığ vefa sosyal grubu
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