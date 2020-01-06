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Giriş Tarihi : 06-01-2020 09:47

42 köyle ulaşım sağlanamıyor  

Kentte hafta sonu başta yüksek rakımlı bölgeler olmak üzere kar yağışı etkili oldu.

42 köyle ulaşım sağlanamıyor  

Elazığ’da hafta sonu etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 105 köy yolundan 63'ü açılırken, 42'sinde çalışmanın sürdüğü bildirildi.  Hafta sonu kar yağışı nedeniyle kent genelinde 105 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla kapalı köy yollarının 62'si açıldı.

Merkeze bağlı 5,  ilçelerden Baskil'de 17, Sivrice'de 10, Maden'de 9 ve Keban'da 1 köy yolunun halen ulaşıma kapalı olduğu öğrenildi. Ekiplerin bu köylerin yollarının açılması için çalışma yaptığı bildirildi.

Öteyandan Meteoroloji Tunceli ve Bingöl'de kar, Elazığ, Malatya ile Adıyaman'da ise karla karışık yağmur ve kar yağışının bugünde devam edeceğini bilgisini paylaştı.

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