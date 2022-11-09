Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl Başkanlığı tarafından başlatılacak olan “41 Günde 41 Mahalle” çalışmasıyla Elazığ’daki vatandaşların sorun, talep ve beklentileri dinlenecek.

CHP Elazığ İl Başkanlığı sorunların yerinde tespit edilmesi, vatandaşların talep ve beklentilerinin dinlenerek yerinde çözüm üretilebilmesi amacıyla önemli bir çalışma başlatıyor.

Bu kapsamda CHP Elazığ İl Başkanı Av. Coşkun Çağlar öncülüğünde il teşkilatından oluşacak bir heyet Elazığ’ın tüm mahallelerini gezerek vatandaşlarla bir araya gelecek.

“41 Günde 41 Mahalle” sloganıyla hayata geçirilecek çalışmaya 20 Kasım tarihinde Salıbaba Mahallesi’nden start verilecek.