Yangında 400 bin TL olan motosikletler kullanılamaz hale geldi.

Haberin Videosu : 400 bin liralık motosikletler kül oldu

Elazığ’da motosiklet tamir dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda iş yerinde piyasa değeri 400 bin TL olan motosikletler kullanılamaz hale geldi.

Olay, merkez Sanayi Mahallesi Santral Caddesi'nde bulunan bir motosiklet tamir dükkânında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekcan Meydanoğlu’na ait motosiklet tamir dükkanında gece 03.25 sularında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde bulunan ve piyasa değeri yaklaşık 400 bin TL olan 7 motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Gece saatlerinde komşuları tarafından arandığını ve dükkanının yandığı haberini aldığını belirten işletme sahibi Tekcan Meydanoğlu, "Geldiğimde itfaiye ve polis ekipleri buradaydı. Dükkânımı bu halde gördüm. Yetkililerden yardım bekliyorum, başka da bir şey istemiyorum. Biz elektrik tesisatından şüphelendik, ama ilk raporlara göre içeriden kendi kendiliğine yanan bir maddenin olduğunu söylediler. Yangında 7 motosiklet kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 400 bin liralık bir kaybımız var" dedi. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.