4 Ocak Cumartesi günü vefat edenler ve taziye yerleri

İlimizde 4 Ocak 2020 Cumatresi günü vefat edenlerin isimleri ve taziye yerleri.
Mehmet CANPOLAT-Doğukent Ulu Camii
Mübahat GÖNÜLTAŞ-İhsaniye Camii
Fadile BOZALİ-Fadile BOZALİ
Emoş ZORKLU-Emoş ZORKLU
Münire YILDIZ-Tevfikiye Cami
Fikriye YEL- Aksaray Yeni Camii
Cihan ULAMIŞ-Fevzi Çakmak Mah.Cem Evi
Pembe KURNAZ-Hacı Osmaniye Camii
Fatma GÜVEN-Gökdere Taziye Evi
Hasan ASLAN-Aksaray Eski Camii
Kibar TÜMAY- Şahinkaya
Ali DOĞAN- Sedeftepe
haberelazig.com haber sitesi olarak vefat edenlere Allah’tan rahmet diler yakınlarına sabır dileriz…