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Giriş Tarihi : 04-01-2020 22:03

4 Ocak Cumartesi günü vefat edenler ve taziye yerleri

İlimizde 4 Ocak 2020 Cumatresi günü vefat edenlerin isimleri ve taziye yerleri.

4 Ocak Cumartesi günü vefat edenler ve taziye yerleri

Mehmet CANPOLAT-Doğukent Ulu Camii

Mübahat GÖNÜLTAŞ-İhsaniye Camii

Fadile BOZALİ-Fadile BOZALİ

Emoş ZORKLU-Emoş ZORKLU

Münire YILDIZ-Tevfikiye Cami

Fikriye YEL- Aksaray Yeni Camii

Cihan ULAMIŞ-Fevzi Çakmak Mah.Cem Evi

Pembe KURNAZ-Hacı Osmaniye Camii

Fatma GÜVEN-Gökdere Taziye Evi

Hasan ASLAN-Aksaray Eski Camii

Kibar TÜMAY- Şahinkaya

Ali DOĞAN- Sedeftepe

haberelazig.com haber sitesi olarak vefat edenlere Allah’tan rahmet diler yakınlarına sabır dileriz…

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