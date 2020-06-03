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4 mevsim akan Nişankaya şelalesi coştu

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4 mevsim akan Nişankaya şelalesi coştu

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da bahar mevsimiyle doğa canlandı, kar sularının erimesiyle birlikte küçüklü büyüklü bir çok yer de şelale de coşkulu olarak akmaya başladı.