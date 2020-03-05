4 Mart Çarşamba günü Elazığ’da vefat edenler

İlimizde 4 Mart 2020 Çarşamba günü vefat edenlerin isimleri ve taziye yerleri.
Asım KILIÇALP- İhsaniye Camii
Fikriye BALCI-Veysel Karani Camii
İbrahim ÖZDEMİR-Hacı Fethi Camii
Mehmet TOPAL-Ziver Taziye Evi
Fethi ASLANPENÇESİ-Bölge Camii
Esma ALTINDAL-Doğukent Ulu Camii
Murat DEMİR-Kızılay Yukarı Camii
Ahmet POLATOĞLU-M.Kutlu Bingöl Camii
Fahriye YILDIRIM-Doğukent Mahallesi Taziye Evi
Hıdır BEKTAŞ-Fevzi Çakmak Mah.Cem Evi
Hayriye GÜNEŞ-Karakoçan
haberelazig.com haber sitesi olarak vefat edenlere Allah’tan rahmet diler yakınlarına sabır dileriz…