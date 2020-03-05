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4 Mart Çarşamba günü Elazığ’da vefat edenler

İlimizde 4 Mart 2020 Çarşamba günü vefat edenlerin isimleri ve taziye yerleri.

4 Mart Çarşamba günü Elazığ’da vefat edenler

Asım KILIÇALP- İhsaniye Camii

Fikriye BALCI-Veysel Karani Camii

İbrahim ÖZDEMİR-Hacı Fethi Camii

Mehmet TOPAL-Ziver Taziye Evi

Fethi ASLANPENÇESİ-Bölge Camii

Esma ALTINDAL-Doğukent Ulu Camii

Murat DEMİR-Kızılay Yukarı Camii

Ahmet POLATOĞLU-M.Kutlu Bingöl Camii

Fahriye YILDIRIM-Doğukent Mahallesi Taziye Evi

Hıdır BEKTAŞ-Fevzi Çakmak Mah.Cem Evi

Hayriye GÜNEŞ-Karakoçan

haberelazig.com haber sitesi olarak vefat edenlere Allah’tan rahmet diler yakınlarına sabır dileriz…

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