4 ildeki 20 barajda doluluk oranı yüzde 71 

DSİ 9. Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluk alanında yer alan bölge genelindeki 4 ilde bulunan 20 barajda ortalama doluluk oranının yüzde 71 olduğu bildirildi.

DSİ 9. Bölge Müdürümüz Mahmut Dündar yaptığı açıklamada," Sorumluluk alanımızda Elazığ, Malatya Tunceli ve Bingöl illerimiz yer almaktadır.Halihazırda bu illerimizde işletmeye aldığımız 20 adet barajımız bulunmaktadır. Bu barajlarımız, sulama ve enerji amacına hizmet etmektedir. Diğer taraftan yapımını tamamladığımız ve resmi olarak işletmeye alınmadığından bu listeye dahil edilmeyen Elazığ ilimize içmesuyu sağlayan Hamzabey Barajımızı da dahil ettiğimizde 21 adet baraj bulunmaktadır. Bölge müdürlüğümüz sorumluk alanında yer alan 4 ilimizde, son 10 aylık dönem dikkate alındığında bir önceki yıla göre Elazığ ve Malatya yüzde 27 daha az yağış almakla birlikte, uzun yılların ortalamasına göre ise yüzde 4 daha fazla yağış almıştır.Tunceli'de yüzde 30, uzun yılların ortalamasına göre ise yüzde 17 daha az yağış almıştır. Bingöl'de ise yüzde 2 daha az yağış almakla birlikte, uzun yılların ortalamasına göre ise yüzde 6 daha fazla yağış almıştır"dedi.

Elazığ'da bulunan enerji ve sulama amaçlı 7 adet barajda ortalama doluluk oranının yüzde 72 olduğu bir önceki yıla oranla yüzde 11 daha az doluluğa sahip olduğunu aktaran Dündar,"Burada belirleyici olan barajımız, yaklaşık 30 milyar m3 depolama hacmine haiz olan Keban barajımızdır. Elazığ il merkezi, Palu ve Kovancılar merkezi ve 4 belde ile 2 il merkezine bağlı köyün 2045 yılına kadar içmesuyu ihtiyacının temini için inşaatını tamamladığımız ve halihazırda Elazığ ilimize arıtma tesisinden arıtılarak 320 l/s suyun verildiği Hamzebey barajımızda kullanılabilecek 5 milyon m3 suyumuz bulunmaktadır. Bu haliyle bile 6 aydan fazla yetecek suyumuz bulunmakta olup, gelecek akımlar dikkate alındığında içmesuyu temini ile ilgili hiçbir sorunun yaşanması mümkün değildir. Malatya ilimizde bulunan sulama amaçlı 6 adet barajımızda ki ortalama doluluk oranı yüzde 39 olup, 2019 yılının aynı dönemine eşit seviyede seyretmektedir. Tunceli ilimizde bulunan enerji amaçlı Uzunçayır barajımızda ki doluluk oranı yüzde 84 olup, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 9 daha fazla bir doluluğa sahiptir. Bingöl'de bulunan enerji ve sulama amaçlı 6 adet barajımızda ki ortalama doluluk oranı yüzde 69 olup, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 16 daha fazla bir doluluğa sahiptir"ifadelerini kullandı.

Bölge genelinde 4 ilde 20 adet barajın toplam depolama hacminin 34,5 milyar m3 olduğuna da dikkat çeken Dündar," Halihazırda 24,5 milyar m3 bulunmaktadır. Dolayısıyla ortalama doluluk oranı yüzde 71 olup, 2019 yılına göre yüzde 8 daha az bir ortama doluluğa sahiptir. Ancak mevsim şartları ve bölgemizdeki yağışlı dönem dikkate alındığında barajlarımızdan beklenen faydanın teminin de herhangi bir aksama söz konusu olmadığı gibi, beklenen yağışlar dikkate alındığında sulama amaçlı barajlarımızda da herhangi bir sıkıntı olmayacağı tespit edilmiştir"diyerek sözlerini tamamladı.