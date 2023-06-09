Elazığ’da şizofreni hastası Ali Haydar Doğan’dan (44) 4 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, Karakoçan ilçesinde yaşayan şizofreni hastası Ali Haydar Doğan, 4 gün önce Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine muayene için gitti. Doğan, ailesi ile birlikte sıra beklerken bir anda ortadan kayboldu. Bunun üzerine baba İbrahim Doğan durumu polis ekiplerine bildirdi. Oğlunun hayatından endişe ettiklerini ifade eden İbrahim Doğan, "Oğlum şizofreni hastası. 4 gün önce tedavi için Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine götürdük. Sıra beklerken oğlum ortadan kayboldu. Durumu güvenlik güçlerine bildirdik. İlaç almadığı için kendisine ve çevresine zarar vermesinden korkuyoruz. Oğlumun en kısa süre de bulunmasını istiyoruz" dedi.