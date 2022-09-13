4. Geleneksel Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivali 30 Eylül’de başlıyor

İlimizde geleneksek olarak gerçekleşen Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivali’nin bu yıl 4.sü gerçekleştirilecek.

Elazığ’ın tanıtımı için çok önemli olan Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivalinde ulusal sanatçılar ve yerel sanatçılarımız sahne alacak.

İl dışında yoğun katılımla gerçekleşen Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivali 30 Eylül Cuma Günü başlayıp 2 Ekim Pazar günü sona erecek.

Geçen yıllarda 10 binler kişinin katıldığı Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivalinde bu yıl, 30 Eylül’de İrem Derici, 1 Ekim Cumartesi günü yerel sanatçılarımız; Kadir Uçan ve Mithat Benli, 2 Ekim Pazar Günüde Sakiler sahne alacak.

“FESTİVALİMİZ BU YIL DAHA COŞKULU GERÇEKLEŞECEK”

4. Geleneksel Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivaliyle ilgili açıklamalarda bulunan Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Zülfü Tarhan, Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivalinin bu yıl daha coşkulu gerçekleştirileceğini ifade ederek tüm vatandaşları festivale davet etti.

Başkan Tarhan; “Festivaller bir ilin tanıtımı için çok önemlidir. Bizde bunun bilinci de olarak Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivalimizin geleneksel hale getirdik. Allah nasip ederse Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivalimizin bu yıl 4.Sünü gerçekleştireceğiz. İlimizin yanı sıra il dışından da festivalimize yoğun bir katılım bekliyoruz. Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivalimiz her yıl daha büyüyor.4. Geleneksel Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivalimiz 30 Eylül Cuma Günü başlayıp 2 Ekim Pazar Günü sona erecek. Festivalimizde ulusal sanatçılarımız; İrem Derici, Sakiler sahne alacak. Festivalimizin 2. Gününde ise yerel sanatçılarımız Kadir Uçan ve Mithat Benli sahnedeolacak. Bizlere desteklerini esirgemeyen siyasilerimize ve sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.