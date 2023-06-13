Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri dün gere saatlerinde Keban Baraj Gölü Kesikköprü civarında denetim gerçekleştirdi. 2 tekneyle düzenlenen denetimlerde 4 bin metre ağ tespit edilirken, kaçak avlanan 100 kilogram canlı balık ele geçirildi. Ağlar ekipler tarafından toplanırken, ele geçirilen canlı balıklar da tekrar suya bırakıldı.
GÜNCEL
Giriş Tarihi : 13-06-2023 13:07
4 bin metre ağ ele geçirildi
Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 4 bin metre ağ ele geçirilirken, kaçak avlanan canlı 100 kilogram balık tekrar suya bırakıldı.
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