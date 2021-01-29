Güncel
Giriş Tarihi : 29-01-2021 14:01   Güncelleme : 29-01-2021 14:01

4 basketbolcumuza milli davet  

Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı'nda forma giyen 4 oyuncu ülkelerinin milli takım kadrolarına davet edildi.  

4 basketbolcumuza milli davet  

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden B. Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı'nda ter döken 4 basketbolcu, ülkelerinin milli takım kadrolarından davet aldı. Oyun kuruculardan Kelsey Mitchell ABD, Nika Baric Slovenya, Jelena Dubljevic Karadağ ve Şuğranur Sönmez Türkiye U20 Milli Takım aday kadrosunda yer aldı.

ETİKETLER: elazığ il özel kadın basketbol takımı elazığ il özel idare kadın takımı elazığ kadın basketbol