Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden B. Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı'nda ter döken 4 basketbolcu, ülkelerinin milli takım kadrolarından davet aldı. Oyun kuruculardan Kelsey Mitchell ABD, Nika Baric Slovenya, Jelena Dubljevic Karadağ ve Şuğranur Sönmez Türkiye U20 Milli Takım aday kadrosunda yer aldı.
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Giriş Tarihi : 29-01-2021 14:01 Güncelleme : 29-01-2021 14:01
4 basketbolcumuza milli davet
Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı'nda forma giyen 4 oyuncu ülkelerinin milli takım kadrolarına davet edildi.