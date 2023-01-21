Elazığ OSB’de Bölgesi Tasarım İnovasyon Eğitim Merkezi ve Fırat Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen 72 saatlik bilgisayar destekli 2 boyutlu tasarım kursu tamamlandı.Kurs sonunda kursu başarı ile tamamlayan 38 kursiyere sertifikaları verildi.
GÜNCEL
Giriş Tarihi : 21-01-2023 13:52
38 kursiyere sertifikaları verildi
Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Tasarım İnovasyon Eğitim Merkezi ve Fırat Üniversitesi Meslek Yüksekokulu işbirliği ile düzenlenen 72 saatlik Bilgisayar Destekli 2 Boyutlu Tasarım Kursunu başarı ile tamamlayan 38 kursiyere sertifikaları verildi.
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