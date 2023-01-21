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Giriş Tarihi : 21-01-2023 13:52

38 kursiyere sertifikaları verildi

 Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Tasarım İnovasyon Eğitim Merkezi ve Fırat Üniversitesi Meslek Yüksekokulu işbirliği ile düzenlenen 72 saatlik Bilgisayar Destekli 2 Boyutlu Tasarım Kursunu başarı ile tamamlayan 38 kursiyere sertifikaları verildi.

38 kursiyere sertifikaları verildi

Elazığ OSB’de Bölgesi Tasarım İnovasyon Eğitim Merkezi ve Fırat Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen 72 saatlik bilgisayar destekli 2 boyutlu tasarım kursu tamamlandı.Kurs sonunda kursu başarı ile tamamlayan 38 kursiyere sertifikaları verildi.

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