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Asayiş

38 kalibrelik tabanca ile yakalandı

Asayiş

38 kalibrelik tabanca ile yakalandı

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada bir şahıs, 38 kalibrelik toplu tabanca ve 65 adet mermi ile yakalandı.