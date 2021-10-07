365 depremzede daha evlerine kavuştu

Elazığ’da 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası köylerde yapımına başlanan konutlar tamamlandı.

Toplam 9 farklı noktada hak sahibi olan 365 depremzede yapılan kura ile yeni konutlarına kavuştu.Elazığ’da deprem sonrasında yapımına başlanan tamamlandıkça da teslim edilen 365 konutun kura çekimi ile hak sahipleri belirlendi.

24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremde Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde binlerce konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde 24 bin 83 konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında tamamlanan binlerce konutun teslimatı yapıldı. TOKİ tarafından kırsal alan ve kentsel dönüşüm alanlarında yapımına başlanan Değirmenönü, Koçkale, Korucu, İçme-1, İçme-2, Kumla, Sarıkamış, Yolüstü ve Konakalmaz köylerinde de konutlar tamamlandı. Hak sahibi olan ve jeolojik, inşaat, kadastral bakımdan yerleri uygun olmayanlar için yapılan afet konutlarına yer seçimi yapılan 365 hak sahibinin kura çekimi bugün yapıldı. 9 farklı farklı noktada hak sahibi olan 365 depremzede için yapılan kura çekimi AFAD binası toplantı salonunda 1. Noter Ahmet Alıcı başkanlığında Vali Dr. Ömer Toraman’ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Kura çekilişi açılışında konuşan Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, “Malum olduğu üzere geçirmiş olduğu depremler sonrası iyileştirme faaliyetleri için devletimiz bütün imkanlarıyla seferber olmuş durumda. Bu çerçevede hayatın tekrar normale dönmesi için vatandaşlarımızın ve tekrar konutlara kazandırılması için geceli gündüzlü bakanlarımızın nezaretinde bütün kurum ve kuruluşlar yoğun bir gayret gösteriyorlar. Kademeli olarak da hak sahibi vatandaşlarımıza noterimiz kura çekmek suretiyle kuralarını belirliyorlar. Bugün de inşallah 489 konut için noterimiz tarafından kura çekimi yapılacak. Bunların 365 tanesi kentsel alanda ki konutlar 124 tanesi de kırsal alandaki konutları kapsıyor" dedi.

Kırsal alanı önemsediklerini vurgulayan Vali Toraman, "Çünkü bu 124 konut 8 köyümüzde şu anda vatandaşlarımızca bekleniyor. Köylerimizde de inşallah vatandaşlarımız kuralarını noterimizin elinden çekmiş olacaklar. Bugün yine kura çekimi içerisinde daha önce kurası çekilmiş bir kısım vatandaşlarımızın yeni kurası çeşitli sebeplerle yeniden kura çekilecek. Bu sebeple 32 vatandaşımız da nihai olarak konutlarını belirlemiş olacaklar. Deprem sonrası iyileştirme çalışmaları kapsamında işlemlerin süratlenmesi ve hızlanması için AFAD Başkanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ve bizzat bakanımızın nezaretinde çok yoğun mesai harcıyor. Hakeza Çevre ve Şehircilik Bakanımız bizzat ilgili birimleri TOKİ vasıtasıyla yakından takip ediyor. Bize düşende burada kanun ve mevzuat çerçevesinde diyalogla vatandaşlarımızın beklentilerini çok süratli karşılamak ve hızlı hareket etmektir. Vatandaşlarımızın memnuniyetini elde edebilmek için yoğun bir mesai harcayacağız” diye konuştu.