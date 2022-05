36 bayramdır görüşmeyen hala yeğen bu bayram buluştu

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Maden ilçesinde 18 yıl 36 bayramdır bedensel engelleri ve olumsuz arazi şartları sebebiyle görüşemeyen ikisi de engelli hala ve yeğeninin buluşmasına vesile oldu.

Bayram ziyareti kapsamında ilçeye giden Başkan Yıldırım, AK Parti heyetiyle birlikte, 19 yaşında geçirdiği trafik kazasının ardından tekelerlekli sandalyeye mahkum olan Mustafa Özgüder'in (39) evine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret esnasında kendisi gibi engelli olan halasını 18 yıldır göremediğini anlatan Mustafa Özgüder'e bir sürpriz yapan Başka Yıldırım, hala-yeğenin buluşmasına vesile oldu.

Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette Başkan Yıldırım'ın kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Mustafa Özgüder; "Allah razı olsun kendisinden. 18 yıldır, 36 bayramdır bu anı bekliyordum. Çok ama çok mutluyum. Allah onu bin katı mutlu etsin." ifadelerini kullandı.

Engelli dostu Başkan Yıldırım'a bu güzel sürprizden ötürü teşekkür eden Hacire Özgüder (52) ise; "Ben 18 yaşında felç geçirdim. O günden beri bu haldeyim. Bizi evimizde ziyaret eden Başkanımız çok büyük bir hayra vesile oldu. Kendilerine bu duyarlılığından dolayı canı gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

Bayram ziyareti yaptıkları Maden ilçesinde hala-yeğenin uzun yıllardır görüşemediğini duyduğunda bir hayra vesile olmak istediklerini aktaran AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım da; "Maden ilçemizde yaşayan bu ailemizin bayramlarını anlamlandırmak istedik. Hala ve yeğeni 18 yıl sonra buluşturduk. Sorunlarına kalıcı çözüm üretme adına girişimlere başladık. İnşallah Kurban Bayramında bu ailemiz çok daha rahat ve kolay bir şekilde bayram ziyaretini gerçekleştirecek. Aslında biz toplum olarak bu özel insanlara çok daha farklı yaklaşmalıyız. Önümüzdeki hafta Engelliler Haftası olarak kutlanacak. Bu özel günleri de fırsat bilerek her birimiz bu şekilde yaşayan bir kardeşimize destek olmalıyız. Aslında onlar engelli değil, onlar özel gereksinimli bireyler. Özel gereksinimli kardeşlerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak hepimizin görevi. Şunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Hepimiz birer engelli adayıyız. Bugün sağlıklı yaşıyor olmamız yarın da sağlıklı olacağımız anlamına gelmiyor. Bu nedenle empati yaparak özel gereksinimli kardeşlerimizin her türlü ihtiyacına koşmalıyız. Özel gereksinimli bireylerimize yardımcı olmak öncelikle gönül işidir. Hepimizin bu bilinçle hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu kardeşlerimiz bizden çok şey istemiyorlar. Az sayıda taleplerini de karşılamak insani görevimiz. Onların mutluluğu her şeye değer. Onlar mutluysa biz de mutluyuz." şeklinde konuştu.