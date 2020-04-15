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Malatya
Giriş Tarihi : 15-04-2020 10:52

344 kişi Malatya’da karantinaya alındı  

Suudi Arabistan’da bulunan 344 Türk vatandaşı özel uçakla getirildikleri Malatya’da, KYK yurtlarında 14 günlük karantina altına alındı.  

344 kişi Malatya’da karantinaya alındı  

Korona virüs salgını ile birlikte Suudi Arabistan’da bulunan 344 kişi, 2 özel uçakla Malatya’ya getirildi. Erhaç Havaalanına inen uçaklardaki yolcular, tüm sağlık önlemleri alındıktan sonra sağlık kontrollerinin ardından dışarıda bekleyen otobüslere bindirildi.

Yurt dışından gelen yolcular daha sonra Malatya-Elazığ karayolu üzerinde bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Battalgazi Yurduna getirildi. Görevli ekiplerinin de sıkı tedbirler aldığı yurt önünde, daha önceden hazırlanan ve dezenfekte edilen odalara yerleştirilen 344 kişinin karantina sürecince ihtiyaçları Valilik, Sağlık Müdürlüğü, Kızılay ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde karşılanacak.

Yurt dışından gelen Türk vatandaşların buradaki 14 günlük karantinanın ardından sağlık sorunlarının olmaması durumunda memleketlerine gönderilecekleri öğrenildi.

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