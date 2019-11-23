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Giriş Tarihi : 23-11-2019 13:30

34 adet kaçak telefon ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada bir araçta 34 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.  

34 adet kaçak telefon ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Çalışmada ekipler şüpheli bir araç belirledi.Bunun üzerine şüpheli S.K'nin kullandığı otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramada piyasa değeri 60 bin TL olan gümrük kaçağı 34 adet akıllı cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

ETİKETLER: elazığ kaçak cep telefonu
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