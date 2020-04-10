Türkiye
Giriş Tarihi : 10-04-2020 22:26

31 ilde sokağa çıkma yasağı getirildi

İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta hafta sonu sokağa çıkma yasağının getirildiğini duyurdu.

31 ilde sokağa çıkma yasağı getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “10.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır” denildi.Açıklamada, “Saat 22.15 itibariyle valiliklere gönderilen genelgenin tüm detayları kamuoyu ile paylaşılacaktır” ifadesine yer verildi.

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