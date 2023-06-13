300 yıldır muhafaza edilen Kur’an-ı Kerim’in kapağındaki zincirler dikkat çekiyor   

Elazığ’da tarihi bir camide yaklaşık 300 yıldır muhafaza edilen altın yıldız işlemeli el yazması Kuran-ı Kerim'in kapağına bağlı zincirler dikkat çekiyor.

Elazığ’ın en eski mahallerinden olan Hüseynik’te bulunan tarihi Hüseynik Kariyesi Camisinde, asırlık Kur’an-ı Kerim'ler muhafaza ediliyor. Dönemin hayırseverleri, Hüseynik Beyleri ve Harput’taki keşşafzadeler tarafından asırlık camiye Kur’an-ı Kerim'ler hediye edildi. Altın yaldızlı el yazması Kur’an-ı Kerim'ler, o dönemden beri muhafaza ediliyor. Bilgisayar yazısından farksız pürüzsüz bir incelikle yazılan Kur’an-Kerim'lerin kapağındaki zincirler ise dikkat çekiyor. Teknolojinin olmadığı ve el emeğinin büyük önem taşıdığı o dönemde el yazması Kur’an-ı Kerim'lerin az olması ve cami dışına çıkarılma riskini de artmasına karşın böyle bir yöntemin oluşturulduğunu belirten Cami Dernek Başkanı Hakan Palutoğlu, bu durumun önüne geçmek amacıyla Kur'an-ı Kerim kapağına zincir takılarak çekmecelere monte edilip, korunması amaçlandığını kaydetti.

Öte yandan, tarihi camide ilk kullanılan İran kilimleri de korunurken, Hz. Muhammed’in (sav) sakalı şerifi ve ilk dönemlere ait Kabe örtüsü de bulunuyor.

''KUR’AN-I KERİM’DEKİ ZİNCİRİ GÖRENLER ŞAŞIRIYOR''

Kur’an-ı Kerim'lerin tarihçesi ve üzerindeki zincirler hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Hakan Palutoğlu, ''Elimde bulunan Kur’an-ı Kerim ortalama 300 yıllıktır ve el yazması ile yazılmıştır. Ayrıca altın yaldız ile süslenmiş ve dışı da bir zincir ile caminin bir tarafına monte edilmiştir. Çünkü o zamanlarda Kur’an-ı Kerim el yazısı ile yazıldığı için pahalı ve herkes ulaşamıyor. İnsanlar da camiye gelip Kur’an-ı Kerimi okuyup giderlermiş. Bu Kur’an-ı Kerim’in de böyle bir özelliği var. Biz de bunu koruma altına aldık ve camimizde duruyor. Genelde bu Kur’an-ı Kerim’deki zinciri görenler şaşırıyor. Çünkü insanlar günümüzde buna çok rahat ulaşabiliyorlar. O zaman el yazması ve emek verildiği için gelip camilerde okuyor gidiyorlardı'' dedi.