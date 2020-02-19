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Malatya
Giriş Tarihi : 19-02-2020 22:27

30 yıl öncesine ait uçaksavar mermisi bulundu 

 Malatya'da 30 yıl öncesine ait patlamamış uçaksavar mermisi bulundu.  

30 yıl öncesine ait uçaksavar mermisi bulundu 

Edinilen bilgilere göre, Serdengeçti Sokak'ta bulunan bir apartmanın 1'inci katında ikamet eden yaşlı bir kadın daha önceki ikameti olan Tecde Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde 30 yıl önce bulduğu bir mühimmatı tarihi eser niteliği taşıdığını düşünerek, Kent Müzesi yetkililerini teslim etmek istedi. Kent Müzesi yetkileri mühimmatın patlamamış olan bir mermi olduğunu merminin polis ekiplerine teslim edilmesinin gerektiğini belirtmesi üzerine durum polis ekiplerine bildirdi. Yaşlı kadının ikameti gelen polis ekipleri yaptığı incelemede mühimmatın uçaksavar mermisi olduğunu tespit etti. Yaşlı kadın tarafından polis ekiplerine teslim edilen yaklaşık 30 yıl öncesine ait patlamamış uçaksavar mermisi incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

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