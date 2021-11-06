30 yıl hapis cezasına çarptırıldı  

Elazığ’da önce anneye ardından da 6 yıl boyunca 16 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunan şahıs, 30 yıl hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderildi.

Elazığ’da cami imamı olarak görev yapan 51 yaşındaki H.K.’nın, önce anne N.S.’ye ardından evladını öldürmekle tehdit ederek 16 yaşındaki kızına 6 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti. Genç kızın taciz olaylarını halasına anlatmasının ardından hala, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuş ve cami imamı görevden alınmasının ardından hakkında dava açılmıştı. H.K’.nın yargılandığı davanın karar duruşması dün Elazığ 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Yapılan son savunmaların ardından mahkeme heyeti sanığın 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı' suçlarından 30 yıl hapis cezası verildi. Şahıs, kararın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.