30 dağcı, 6 saatte karlı kaplı zirveye tırmandı  

Tunceli’de 30 dağcı, 2 bin 650 metre yüksekliğinde bulunan Meydan Dağı’na tırmanış gerçekleştirdi. Zirveye ulaşmak yaklaşık 6 saat sürdü.

Elazığ, Diyarbakır, Erzincan, Bingöl ve Tunceli illerinden 30 kişilik dağcı grubu, Tunceli Zirve Dağcılık Kulübü organizasyonunda Pülümür İlçesi’nde bulunan 2 bin 650 metre yüksekliğinde bulunan Meydan Dağı’na tırmanış gerçekleştirdi. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu zirveye tırmanış yaklaşık 6 saat sürdü. Zirvede bir süre mola veren dağcılar daha sonra inişe geçerek etkinliği tamamladı.

Etkinliğe ilişkin bilgi veren Tunceli Zirve Dağcılık Kulübü Temsilcisi İskender Doğan, “Tüm dağcı arkadaşlarımız kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aşmasına ve rüzgara rağmen tırmanışı başarılı bir şekilde tamamlayarak zirve yaptı. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Katılım gösteren arkadaşlara teşekkür ederim” dedi.