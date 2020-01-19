Advert
Diyarbakır
Giriş Tarihi : 19-01-2020 10:49

3 yaşındaki engelli Ardem'in yaşam mücadelesi yürek burkuyor 

Ardem’in tedavisi için yetkililerden yardım bekleniyor.

3 yaşındaki engelli Ardem'in yaşam mücadelesi yürek burkuyor 

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde Ardem Özmen, sağ ayağı olmadan, diğer ayağı tek kemikli ve sağ elinin parmakları da yapışık olarak dünyaya geldi. Çocuğunun bu haline dayanamayan acılı baba, Ardem’in tedavisi için yetkililerden yardım bekliyor.

Çınar ilçesinde yaşayan Ferhat Özmen’in küçük oğlu Ardem, sağ ayağı olmadan, sol ayağı ise tek kemikli ve sağ elinin de parmakları yapışık bir şekilde dünyaya geldi. Maddi durumu yetersiz olan baba Ferhat Özmen, çocuğunun tedavisi için çalmadık kapı bırakmadı. Elinde avucunda ne varsa çocuğunun yürüyebilmesi için harcayan acılı baba, çocuğunun tedavisini devam ettiremeyeceğini belirterek, kendilerine uzanacak yardım elini beklemeye başladı. 

“ARDEM’İN ÜZÜNTÜSÜ BENİ DE ÜZÜYOR” 

İki çocuk babası 25 yaşındaki Ferhat Özmen, sezonluk işçi olarak çalıştığını ve şu anda işsiz olduğunu söyledi. Ardem’in bir ayağının doğuştan olmadığını, bir ayağının tek kemikli ve sağ elinin parmaklarının ise yapışık olduğunu belirten baba Özmen, “İşsiz olduğum ve maddi durumum olmadığı için oğlumun tedavisini karşılayamıyorum. Çocuğumun bir an önce sağlığına kavuşması için Cumhurbaşkanımızdan ve yetkililerden bana bir yardım elinin uzatılmasını istiyorum. Çocuğum büyüdükçe yaşıtlarına baktığında üzülüyor. Bacakları olmadığı için oyun oynayamıyor. Çocuğum üzülüyor, onun üzüntüsü beni de üzüyor. Yetkililerden, hayırseverlerden bize yardım etmelerini istiyorum” dedi. 

ETİKETLER: diyarbakır haber diyarbakır haberleri erdem diyarbakır erdem yardım
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 37 17
  • 2 İstanbul Başakşehir 36 18
  • 3 Fenerbahçe 34 18
  • 4 Alanyaspor 32 18
  • 5 Trabzonspor 32 17
  • 6 Beşiktaş 30 17
  • 7 Galatasaray 27 17
  • 8 Yeni Malatyaspor 24 18
  • 9 Gaziantep FK 24 18
  • 10 Göztepe 23 17
  • 11 Denizlispor 22 17
  • 12 Çaykur Rizespor 20 17
  • 13 Gençlerbirliği 18 17
  • 14 Konyaspor 18 18
  • 15 Kasımpaşa 15 17
  • 16 Antalyaspor 14 17
  • 17 MKE Ankaragücü 12 18
  • 18 Kayserispor 10 18
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA