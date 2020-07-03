3 Temmuz Cuma altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 391,60 lira oldu.

391,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 391,60 liradan, 2 bin 580 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 601 liradan, 357 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 361 liradan, 2 bin 521 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 541 liradan, bin 261 liradan alınan Yarım Ziynet bin 271 liradan ve 630 liradan alınan Çeyrek Ziynet 635 liradan satılıyor.