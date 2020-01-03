3 Ocak Cuma Günü Türkiye’deki önemli haberler

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DAYISI GİBİ ODA ŞEHİT OLDU

Pençe-3 harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli Piyade Er Ayhan Çam (24), Çorum'un Uğurludağ ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-3 harekatı kapsamında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Er Ayhan Çam’ın cenazesi Şırnak'ta düzenlenen askeri törenin ardından uçakla Merzifon Havaalanı'na, buradan da karayoluyla Uğurludağ ilçesine getirildi. Uğurludağ Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Çam’ın cenazesi, sonra askeri törenin yapılacağı Yeni Cami'ye götürüldü. Burada düzenlenen cenaze töreninde şehidin babası Bekir Çam ve kardeşleri Gökhan ile Sibel güçlükle ayakta durdu. Acılı aileyi askerler ve yakınları teselli etti. Şehit askerin cenazesi cuma namazını müteakiben İl Müftüsü Muharrem Biçer'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Uğurludağ ilçesine bağlı Aşağı Çeltek köyünde toprağa verildi.

Cenaze törenine Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Vali Mustafa Çiftçi, Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu, Oğuzhan Kaya ve Tufan Köse, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, siyasi partilerin il başkanları ve vatandaşlar katıldı. Şehidin cenazesi camiden çıkarken teröre tepki göstererek lanetleyen vatandaşlar "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" diye slogan attı.

DAYISI İLE AYNI KADERİ PAYLAŞTI

Şehit Piyade Er Ayhan Çam’ın dayısının 18 yıl önce şehit olduğu ortaya çıktı. Şehit askerin dayısı Piyade Er Salim Demir'in 2002 yılında Şırnak'ın Seslice ilçesi Kupik mevkisinde operasyona giderken terör örgütü PKK üyeleri tarafından döşenen mayına basarak şehit düştüğü öğrenildi.

BAKAN ALBAYRAK'TAN ENFLASYON VE İHRACAT RAKAMLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyon ve ihracat rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede “Üretimi güçlendirerek enflasyonu tek hanelerde istikrara kavuşturacağız” ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden Aralık ayı enflasyon ve ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Albayrak, enflasyon rakamlarına ilişkin, “Enflasyonda 2019'u hedeflediğimiz yüzde 12 seviyesinin altında kapattık. 2020'de de enflasyonla mücadele ana gündemlerimizden biri olacak. İnşallah, ürün ve hizmet piyasalarında rekabeti daha da iyileştirerek, üretimi güçlendirerek enflasyonu tek hanelerde istikrara kavuşturacağız” dedi.

Albayrak mesajında ihracat rakamlarına ilişkin olarak ise, “2019'da ihracatımız yüzde 2,04 artışla 180,5 milyar dolar oldu ve Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı. Emeği geçenleri kutluyorum. İhracata ve katma değerli üretime dayalı büyüme için kaynaklarımızı özellikle bu alanlarda değerlendirmeye ve üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

BAŞKENT'TE TREN RAYDAN ÇIKTI

Ankara Behiçbey'de bir tren raydan çıktı. Alınan bilgiye göre, Behiçbey istasyonunda boş olduğu öğrenilen bir trenin vagonu raydan çıktı. Can kaybının yaşanmadığı kazada vagonu raya tekrar

DOKTORUN UYUŞTURUCU PARTİSİNDE ÖLDÜĞÜ İDDİASI

Denizli’de yılbaşı eğlencesi için arkadaşları ile bir araya gelen ve eğlence sonrası yattığı uykudan bir daha uyanamayan 26 yaşındaki diş hekimi Betül Karaayvaz’ın arkadaşı, Nurullah Tan, olayın ardından polise verdiği ifadesinde eğlence gecesi eve uyuşturucu getirdiğini ve kendisiyle birlikte 8 arkadaşının bunu kullandığını itiraf etti. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Nurullah Tan, çıkarıldığı mahkemenin ardından tutuklandı. Şahısların ayrıca bir diğer arkadaşı olan ev sahibi Berkay T.'nin yaptığı alkolü içtikleri de belirlendi.

Olay, Pamukkale ilçesi Güzelköy Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi üzerindeki 2 katlı binanın en üst katında meydana geldi. 31 Aralık gecesi diş hekimi Betül Karaayvaz doktor arkadaşları Kaan Y. ve Süleyman A.Y. ile yılbaşı eğlencesi için Berkay T.’nin ailesine ait evde bir araya geldi. Eğlenceye Özgür D.A., Nurullah Tan da katıldı. İddialara göre, arkadaş grubu gecenin ilerleyen saatlerinde evde çeşitli türlerde alkol alarak eğlenmeye başladı. Sabah erken saatlerde ise gençlerden birisi kalkarak sabah kahvaltısı için diğer arkadaşlarını uyandırmak istedi. Ancak doktor olan Betül Karaayvaz, Kaan Y. ve Süleyman A.Y., arkadaşlarının ısrarına rağmen uyanmadı. Bunun üzerine gençler 112 acil servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç doktor Betül Karaayvaz’ın öldüğünü belirlerken, diğer doktorlar Kaan Y. ve Süleyman A.Y.’nin ise koma halinde baygın olduklarını tespit etti. Koma halindeki doktorlar ardından Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ve Denizli Devlet Hastanelerine kaldırılırken, olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Karaayvaz’ın, Denizli Kocabaş Cezaevinde görev yaptığı öğrenilirken, törene çok sayıda infaz koruma memuru ve doktorlar da katıldı. Öte yandan, yaşanan olayın ardından komaya giren doktorlar Kaan Y. ve Süleyman A.Y.’nin ise kaldırıldıkları hastanelerde tedavileri devam ederken, olayla ilgili polis tarafından başlatılan inceleme ise çok yönlü olarak devam ediyor.

"100 TL KARŞILIĞINDA UYUŞTURUCU ALDIM"

Olayın ardından Emniyet Müdürlüğünde ifadelerine başvurulan gençlerden Nurullah Tan’ın polise verdiği ifadede, olayla ilgili olarak bilinmeyenler de ortaya çıkmaya başladı. Tan, eve getirdiği uyuşturucuyu kullandıklarını ve Betül Karaayvaz’ın yattıktan sonra uyduğunu ve tekrar uyandığında ise ikinci kez uyuşturucu kullandığını öne sürdü. Nurullah Tan ifadesinde ise şunları anlattı:

"31 Aralık gecesi arkadaşlarım beni arayarak parti yapacaklarını söyleyip, çağırdılar. Partiye giderken, yanımda Karşıyaka Mahallesi'nden tanımadığım birinden kullanmak için kokain almak istedim. 100 TL karşılığında uyuşturucu aldım. Ancak aldığım uyuşturucunun kokain değil, eroin olduğunu olaydan sonra poliste yaptığım teşhiste öğrendim. Maddeyi aldıktan sonra partiye gittim. Ben eve gittiğimde, evdekilerin ev sahibi Berkay T.'nin kendi yaptığı el yapımı alkolü içtiklerini, ardından da viski içmeye başladıklarını öğrendim. Ben de alkol almaya başladım. Ardından mutfağa geçtim. Aldığım uyuşturucu maddeyi, satan kişinin tarif ettiği şekilde ezerek, toz haline getirip, burnuma çektim. Benim dışımda Ergün D., Burcu Ç., Veli T., Berkay T., Süleyman Ali Y. Özgür Deniz A., Ruşen Kaan Y. ve Betül Karaayvaz da uyuşturucu kullandı. Daha sonra çıkıp, arkadaşım Dilan Y.'yi almaya gittim. Birlikte eve geri döndük. Celal Emre K. ve Dilan Y. uyuşturucuyu kullanmadı. Saat 04.00 sıralarında uykum geldiği için yatmaya gittim. Bu sırada Berkay T. evde temizlik yapıyordu. Sabah uyandığımda, Berkay T., Betül Karaayvaz ile Süleyman Ali Y. ve Ruşen Kaan Y.'yi uyandıramadıklarını söyledi. Berkay T., yatmadan önce Betül Karaayvaz ve arkadaşlarının kalan maddeyi de kullandıklarını söyledi. Karaayvaz'ın ağzında sakız gibi bir şey vardı. Ağzını açıp, nefes almasını sağlamaya çalıştım. 112'yi arayıp, yardım istedik. Acil sağlık ekipleri eve geldi ancak Betül'ün öldüğünü öğrendik."

"11 KİŞİNİN İDRAR VE KAN ÖRNEKLERİ ALINDI"

İfadesine başvurulan Nurullah Tan, adliyeye sevk edilmesinin ardından mahkemenin ardından tutuklandı.

Hayatını kaybeden Betül Karaayvaz ile komaya giren Süleyman Ali Y., Ruşen Kaan Y. ile birlikte partide bulunan toplam 11 kişinin idrar ve kan örnekleri alındı. Alınan örnekler detaylı inceleme için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

ÜÇAYAKLI OĞLAK HAYATA TUTUNMAYI BAŞARDI

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 3 ayaklı doğan oğlak görenleri şaşırtırken hayata tutunmayı başardı.

İlçeye bağlı Özbek Mahallesi kırsal alanında küçükbaş hayvancılık yapan Mehmet Tutal, oğlağın doğuştan 3 ayaklı olduğunu ve sürüye uyum sağlamakta güçlük çektiğini söyledi. Tutal, doğum sonrası oğlağı veterinere muayene ettirdiklerini, bir ayağının olmaması dışında herhangi bir sağlık probleminin olmadığını dile getirdi.

BU OĞLAK ADETA BİR BEBEK GİBİ ANNE DİYOR

Sivas’ta yeni doğan oğlağın anne sözcüğünü andıran sesi şaşırtıyor.

Geçtiğimiz gün dünyaya gelen oğlak, anne sözcüğü andıran sesler çıkartıyor. Küçükbaş hayvan yetiştiricisi Serkan Çakar'a ait oğlağın adeta bir bebek gibi anne demesi duyanları hayrete düşürdü. Çakar, o anları sosyal medyada paylaşınca birçok beğeni aldı.