Olay, Alacakaya ilçesine bağlı Esenlik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arkadaşları ile dağlık bölgede giden Hasret Gökalp, kayalık bölgede yaklaşık 3 metre uzunluğunda yılan gördü. Yılanı elleri ile yakalayan Gökalp, yılanı sevmeye başladı. O anları ise arkadaşları cep telefonu ile kayıt etti. Kısa bir süre yılanı seven Gökalp, daha sonra doğal ortamına bıraktı.
Güncel
Giriş Tarihi : 07-07-2022 14:41
3 metrelik yılanı önce sevdi sonra tekrar doğaya bıraktı
Elazığ’da bir kişi dağlık alanda gördüğü yaklaşık 3 metrelik yılanı yakaladıktan sonra sevdi, daha sonra doğaya tekrar bıraktı.
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