Güncel
Giriş Tarihi : 03-11-2020 20:47   Güncelleme : 03-11-2020 20:47

3 Kasım Salı günü Elazığ’da vefat edenler

İlimizde 3 Kasım 2020 Salı günü vefat edenlerin isimleri.

3 Kasım Salı günü Elazığ’da vefat edenler

Abdullah ERTEM-Taziye Yok

Yaşar BAŞBAYDAR-Taziye Yok

Binnaz ÇAKMAK-Taziye Yok

Zehra KÜTÜK-Taziye Yok

Ahmet AYDEMİR-Taziye Yok

haberelazig.com haber sitesi olarak vefat edenlere Allah’tan rahmet diler yakınlarına sabır dileriz

ETİKETLER: elazığ vefat elazığ vefat edenler haber elazığ elazığ haber