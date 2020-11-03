3 Kasım Salı günü Elazığ’da vefat edenler

Abdullah ERTEM-Taziye Yok
Yaşar BAŞBAYDAR-Taziye Yok
Binnaz ÇAKMAK-Taziye Yok
Zehra KÜTÜK-Taziye Yok
Ahmet AYDEMİR-Taziye Yok
haberelazig.com haber sitesi olarak vefat edenlere Allah’tan rahmet diler yakınlarına sabır dileriz
İlimizde 3 Kasım 2020 Salı günü vefat edenlerin isimleri.
Abdullah ERTEM-Taziye Yok
Yaşar BAŞBAYDAR-Taziye Yok
Binnaz ÇAKMAK-Taziye Yok
Zehra KÜTÜK-Taziye Yok
Ahmet AYDEMİR-Taziye Yok
haberelazig.com haber sitesi olarak vefat edenlere Allah’tan rahmet diler yakınlarına sabır dileriz