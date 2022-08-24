3 gün önce kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu   

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte Dicle Nehri’ne serinlemek amacıyla giren 10 yaşındaki çocuğun cansız bedeni 3 gün sonra bulundu.

Sur ilçesi Alipaşa mevkiinde Pazartesi günü serinlemek için Dicle Nehri’ne giren 10 yaşındaki Ahmet Donat, aniden gözden kayboldu. Ahmet’in suda kaybolduğunu görenler çevredekilerden yardım istedi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine Diyarbakır İl AFAD müdürlüğüne bağlı arama kurtarma ekipleri, AFAD dalgıç ekipleri, Polis Arama Kurtarma dalgıçlar, Jandarma Arama Kurtarma dalgıçları ile ANDA arama kurtarma ekipleri 3 kilometrelik alanda arama kurtarma çalışmalara başlattı.

3 gündür süren arama çalışmalarında bugün sabah saatlerinde Ahmet’in cansız bedenine ulaşıldı. Ceset, otopsi yapılmak üzere hastane morguna gönderildi.