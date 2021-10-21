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Spor

3 futbolcu ceza sınırında

Spor

3 futbolcu ceza sınırında

TFF 3. Lig 1. Grup’un 9. haftasında evinde Kahta 02 Spor’la kritik bir maça çıkacak olan Elazığspor’da bu karşılaşma öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.