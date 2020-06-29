29 Haziran Pazartesi altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 389,90 lira oldu.

389,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 389,90 liradan, 2 bin 568 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 589 liradan, 355 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 359 liradan, 2 bin 510 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 530 liradan, bin 255 liradan alınan Yarım Ziynet bin 265 liradan ve 628 liradan alınan Çeyrek Ziynet 633 liradan satılıyor.