‘28 Şubat Post-modern Darbesini kınıyorum’

Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi ve İl Koordinatörü Av. İbrahim Gök, Türkiye’nin yakın tarihinde en önemli dönüm noktalarından biri olan 28 Şubat Postmodern Darbesi, güçlü bir medeniyete sahip olan milletimizin, bütün kutsallarına ve değerlerine yönelik gerçekleştirilen en önemli darbedir” dedi.

Tarihi süreç içerisinde 27 Mayıs ve 12 Eylül gibi birçok darbelere ve muhtıralara maruz kalan ülkemiz, “geleneksel” darbelerden farklı olarak gerçekleştirilen 28 Şubat Darbesi ile bambaşka bir döneme girmişti. Bu tarihler, günlük hayatın ahengini bozan, milli iradeyi sakatlayan ve siyaseti iptal eden gayrimeşru müdahalelerin adıdır. Bu müdahaleler sosyal, ekonomik ve kültürel boyutta derin kırılmalara yol açtığı gibi insan psikolojisinde de derin tahribatlara sebep olmuştur. Bu durumun acı veren örnekleri, Erbakan’ın liderliğindeki Refah-Yol hükümetini hedef alan 28 Şubat Post-Modern Darbesi sürecinde yaşanmıştır

Öyle ki bu dönemde, çorbacılar dahi fişlenmiş, ikna odalarıyla başörtülü öğrencilerimize psikolojik baskılar yapılmış, üniversite kapılarında polis zoruyla başları açtırılmaya çalışılmıştı. Zamanın büyük medya kuruluşlarının destekleriyle kamuoyunda irtica geliyor algısı oluşturularak büyük bir infial meydana getirilmiş, bankalar hortumlanmış, devletin ekonomisi çökertilmiş ve milletimizin sosyal ve manevi hayatına doğrudan müdahale yapılmıştı.

Üstelik bu darbe döneminde yaşatılan zulüm, yalnızca belirli bir kesimin eliyle yapılmamış; askerin başı çektiği süreç, siyaset, medya, iş dünyası, üniversite ve meslek örgütleri tarafından da profesyonel bir organizasyonla yürütülmüştü.

28 Şubat Postmodern Darbesi, sadece dönemin Refahyol hükümetine karşı yapılmadı. Aynı zamanda Refah Partisi’nin temsil ettiği fikre, hızlı bir uyanışa ve yükselişe geçen inançlı ve geleneklerine bağlı olan Aziz milletimizin iradesine de yapılmıştır.

Bin yıl sürecek denilen 28 Şubat Postmodern Darbesi, plan yapanların en hayırlısı Allah’ın yardım ve lütuflarıyla kısa sürede sona ermiştir.

Bu vesileyle 28 Şubat Post-modern Darbesi’ni 26. yılında bir kez daha kınıyor, büyük devlet adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın vefatının 12. yılında rahmetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.