28 Aralık Pazartesi günü Elazığ’da vefat edenler

Şerife ÇİÇEK-Taziye Yok
H.Kenan YILDIZ-Taziye Yok
Feride ÇALI-Taziye Yok
Ayşe ÇUBUKÇU-Taziye Yok
A.Kerim POLAT-Taziye Yok
haberelazig.com haber sitesi olarak vefat edenlere Allah’tan rahmet diler yakınlarına sabır dileriz…
İlimizde 28 Aralık 2020 Pazartesi günü vefat edenlerin isimleri.
Şerife ÇİÇEK-Taziye Yok
H.Kenan YILDIZ-Taziye Yok
Feride ÇALI-Taziye Yok
Ayşe ÇUBUKÇU-Taziye Yok
A.Kerim POLAT-Taziye Yok
haberelazig.com haber sitesi olarak vefat edenlere Allah’tan rahmet diler yakınlarına sabır dileriz…