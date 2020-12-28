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Giriş Tarihi : 28-12-2020 21:52   Güncelleme : 28-12-2020 21:52

28 Aralık Pazartesi günü Elazığ’da vefat edenler

İlimizde 28 Aralık 2020 Pazartesi günü vefat edenlerin isimleri.

28 Aralık Pazartesi günü Elazığ’da vefat edenler

Şerife ÇİÇEK-Taziye Yok

H.Kenan YILDIZ-Taziye Yok

Feride ÇALI-Taziye Yok

Ayşe ÇUBUKÇU-Taziye Yok

A.Kerim POLAT-Taziye Yok

haberelazig.com haber sitesi olarak vefat edenlere Allah’tan rahmet diler yakınlarına sabır dileriz…

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