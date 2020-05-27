27 Mayıs Çarşamba altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 371,70 lira oldu.

371,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 371,70 liradan, 2 bin 448 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 469 liradan, 339 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 343 liradan, 2 bin 392 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 412 liradan, bin 196 liradan alınan Yarım Ziynet bin 206 liradan ve 598 liradan alınan Çeyrek Ziynet 603 liradan satılıyor.