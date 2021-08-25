26 yıl önce hobi olarak diktiği fıstıklar ABD yolunda  

Elazığ'da ‘Mehmetçik' lakabıyla tanınan 66 yaşındaki Mehmet Hanifi Türkay, kentte yetişmez denilen fıstığı üreterek bir ilke imza attı.

32 dönüm arazi üzerine 2 bin ağaçla fıstık üretimi gerçekleştiren Mehmet amca, ABD başta olmak üzere yurt dışındaki birçok ülkeye ihraç etmek üzere fıstığın hasadına başladı.

Elazığ merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan Gümüşbağlar köyünde ikamet eden 4 çocuk 9 torun sahibi Mehmet Hanifi Türkay, Elazığ'da bir ilke imza attı. Sanayide yedek parça üzerine 35 yıldır esnaflık yapan ve çevredekilerin 'Mehmetçik' lakabıyla tanıdığı Türkay, 26 yıl önce hobi olarak fıstık yetiştirmeye başladı. O dönemlerde Gaziantep'ten aldığı destekle menengiç ağaçlarına yaptırdığı aşı ile üretime başlayan Türkay, şu anda 32 dönüm arazi üzerine 2 bin ağaçla fıstık üretimi yapıyor. Elazığ'da bir ilki başararak rengi ve aromasıyla, kaliteli ve lezzetli ürünler elde eden Türkay, fıstığın başkenti olan Gaziantep'teki fıstık ihracatçılarının da ilgisini çekti. Bugünlerde ise Gaziantep’ten gelen yaklaşık 32 kişilik bir ekiple fıstığın hasadına başlayan Mehmet Türkay, bu yıl ortalama 3 ton fıstık rekoltesi elde edip kilosunu 40 liradan satmayı planlıyor. Türkay'ın ürünleri, ABD başta olmak üzere yurt dışından birçok ülkeye ihraç ediliyor.

HASAT TAMAMLANDIKTAN SONRA ÜRÜNLER ABD VE AVRUPA ÜLKELERİNE İHRAÇ EDİLECEK

Hasadına başladıkları fıstığın ABD başta olmak üzere bir çok Avrupa ülkesine ihraç edileceğini kaydeden üretici Mehmet Hanifi Türkay, ''Sanayide yedek parça satıcılığı yapıyorum. 32 dönüm bahçemizde 1995 yılında hazır olan menengiç ağaçlarımızı Antep fıstığına çevirdik. Şu anda üretimde istediğimiz rekolteyi aldık. 3 gün önce Gaziantep Nizip’ten gelen işletmeci firmalarımız bizden aldıkları ürünleri kendi atölyelerinde işleyip, kavurup ve vakumlayıp özellikle ABD ve Avrupa ülkelerine gönderiyorlar. Bizim fıstığın lezzeti, aroması, yağ ve yeşilliğiyle çok güzel olduğunu söylüyorlar. O sebepte dolayı yurt dışındaki özel müşterilere bizim fıstığı gönderiyorlar. Şu anda bahçemizde 32 tane işçi arkadaşımız hasat yapıyorlar. Gaziantep’ten kamyon da onların yapmış olduğu hasadı hemen yükleniyor'' dedi.

'MEHMET AMCANIN ELAZIĞ’DA İNSANLARI FISTIĞA TEŞVİK ETMESİNDEN GAYET MEMNUNUZ''

Gaziantep Nizip'ten gelen işletmeci firma sorumlusu Mehmet Çelik ise ''Mehmetçik amcanın özenle baktığı bahçeyi geçen yıl gördük. Gayet güzel hizmet ediyor. 32 dönüm üzerinde yetiştirdiği fıstık ağaçları, aroması ve rengiyle çok güzel. Biz Mehmet amcadan aldığımız ürünleri, kendi işletmemizde önce kavuruyoruz, ondan sonra vakumlayıp yurt dışına gönderiyoruz. Gayet memnun ve beğeniyorlar. Mehmetçik amcanın Elazığ’da insanları fıstığa teşvik etmesinden gayet memnunuz. İnsanların da buna rağbet göstermesini istiyoruz. Çünkü fıstık gayet verimlidir ve bizim Antep Fıstığının aromasını tutuyor, aratmıyor” diye konuştu.